Mick Schumacher: ‘Ik ben volledig klaar voor Formule 1'

Hamilton over F1 in Saoedi-Ara­bië: ‘Wij zijn een krachtig platform om dingen te veranderen’

31 oktober Wereldkampioen Formule 1 Lewis Hamilton wijst niet bij voorbaat een race in Saoedi-Arabië af, ook al heeft Amnesty Inernational de coureurs in de koningsklasse gewezen op de slechte mensenrechtensituatie in het land. Een race in Jeddah zou op de kalender van de Formule 1 in 2021 staan.