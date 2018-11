‘Mick Schumacher is niet zo gek als Max Verstappen’

,,Max, Mick en Charles Leclerc zijn heel anders‘’, aldus van Amersfoort, die eveneens Leclerc ooit in zijn team had, tegenover het Duitse Sport1. ,,Ik heb nog nooit zo’n waaghals gezien als Max. Maar dat kan natuurlijk ook tegen hem werken, zoals we al vaak hebben gezien.‘’



,,Mick heeft altijd laten zien dat hij leergierig is‘’, zegt Van Amersfoort over de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher. De negentienjarige Schumacher junior werd dit jaar Europees Formule 3-kampioenschap. ,,Hij is een coureur die veel werkt, hij is niet zo gek als Max‘’, meent Van Amersfoort. ,,Mick gebruikt zijn hoofd. Zijn kracht is dat hij het wil en races wint met zijn hoofd. Hij heeft waarschijnlijk van zijn vader geleerd dat je in het racen niet alleen maar kan rijden. Je moet ook hard werken. Dat is waarom hij staat waar hij nu wil staan.”



Leclerc, die volgend jaar bij Ferrari rijdt, is volgens Van Amersfoort eerder een nadenkend type. ,,Maar ook eentje met een hoge topsnelheid. Ik geloof dan ook dat Ferrari de juiste keuze heeft gemaakt.‘’