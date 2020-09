Miniem verschil tussen Verstappen, Bottas en Hamilton in laatste training

Het duurde even voordat de afsluitende training op gang kwam, nadat de lichten op het middaguur op groen sprongen. Een handvol coureurs deed een installatieronde, maar daar bleef het bij totdat Bottas besloot aan een vroege run op softs te beginnen. Even later volgde dan ook de rest, op Verstappen na. De Limburger bleef met zijn Red Bull bijna de gehele eerste helft van de training binnen.



Toen Verstappen zich dan eindelijk op het asfalt vertoonde, werd meteen weer duidelijk dat Mugello de Red Bull veel beter ligt dan Monza een week eerder. Hij pakte op mediums P1 over van Bottas, die tot dan zijn beste tijd op de zachtste band had gereden. De verhoudingen werden pas echt duidelijk toen ook Verstappen de switch naar softs maakte en zijn kwalificatierun deed. Vlak voor het einde van de training verbeterde hij zich mede dankzij opnieuw een snelle derde sector naar 1.16,547, waarmee hij slechts zeventien duizendsten toegaf op Bottas en nipt sneller was dan Hamilton. Het verschil tussen de drie was nog geen tiende van een seconde, wat veelbelovend is voor de kwalificatie.



