Mokerslag voor Red Bull: Honda stapt uit Formule 1

Met grote ambities en verwachtingen stapte Honda vorig jaar in bij Red Bull Racing. De titel was het doel, maar of het er nog van komt is maar de vraag. Eind 2021 stoppen de Japanners met Formule 1, zo maakten ze vandaag bekend. Dus moet Red Bull Racing op zoek naar een nieuwe motorleverancier.

Max Verstappen bezorgde Honda vorig jaar zomer in Oostenrijk de eerste overwinning sinds 2006. Huilende Japanners op het podium, intense vreugde thuis in de Honda-fabriek. Een heldenonthaal kreeg de Nederlander later dat jaar bij een bezoek aan de Japanse thuisbasis. Met een Honda-motor won de Limburger in 2019 ook nog in Duitsland en Brazilië. Dit jaar was er nog succes in Engeland en namens Alpha Tauri won Pierre Gasly onlangs nog in Monza.

Maar tot een jarenlang succeshuwelijk gaat het niet komen, zo werd vandaag duidelijk. Honda stapt na volgend jaar uit de Formule 1 vanwege de ‘verschuivende focus binnen de auto-industrie’. De fabrikant stapt dus niet met Red Bull Racing en Alpha Tauri mee in het nieuwe F1-hoofdstuk, als in 2022 het motorreglement ingrijpend verandert.

Forse tegenvaller

Een forse tegenvaller voor Verstappen en Red Bull Racing, die na moeizame jaren met Renault alle hoop op Honda vestigden. De Japanners moesten voor meer stabiliteit, betrouwbaarheid en vooral power zorgen. Met Japanse steun moest die aanval op de titel eindelijk mogelijk worden. En 2019 was meteen bijzonder hoopvol, zonder grote motorische problemen en drie zeges. Verstappens beste seizoen ooit werd het. Maar dit jaar verliep vooralsnog minder voorspoedig, met al drie uitvalbeurten in tien races. Allemaal gerelateerd aan motorproblemen.

,,Hoewel we teleurgesteld zijn dat we onze samenwerking met Honda niet voortzetten, zijn we enorm trots op ons gezamenlijke succes, met vijf overwinningen en vijftien podiumplaatsen. Als team begrijpen we hoe moeilijk het voor Honda is geweest om te beslissen om een stap terug te doen. We respecteren de redenering hierachter’‘, zo reageert teambaas Christian Horner in een persbericht van Red Bull Racing. ,,Hun beslissing stelt ons als team voor uitdagingen, maar we zijn eerder in deze situatie geweest en met onze diepgaande kracht zijn we goed voorbereid en uitgerust om effectief te reageren, zoals we in het verleden hebben bewezen.”

Horner moet op zoek naar een nieuwe motorleverancier, wat niet eenvoudig zal worden. Tegelijkertijd staat de toekomst van Verstappen bij het team op het spel, want zonder duidelijk perspectief op succes zal zijn doorlopend contract niet veel waard blijken. Een troebele toekomst en tegelijkertijd moet Red Bull ook nog anderhalf seizoen door met een partij waar ze straks van gaan scheiden. ,,Onze gezamenlijke focus voor het restant van onze samenwerking blijft ongewijzigd”, zo blijft Horner strijdbaar. ,,Vechten voor overwinningen en strijden om het kampioenschap.‘’

De echt winst moet echter behaald worden naast het asfalt. Een krachtige nieuwe partij is nodig. Eentje die met Red Bull en Verstappen straks 2022 in wil stappen. Horner: ,,Als ondertekenaar van de nieuwste Concorde-overeenkomst van de Formule 1 blijft Red Bull Racing zich op de lange termijn inzetten voor de sport en we kijken ernaar uit om een nieuw tijdperk van innovatie, ontwikkeling en succes in te luiden. Als groep zullen we nu de tijd nemen om verder te evalueren en de meest concurrerende power unit-oplossing voor 2022 en daarna te vinden.”

