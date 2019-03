Morgen: alles over het nieuwe F1-seizoen in speciale bijlage

Samenvatting Robin Frijns alsnog op podium in Hongkong

10 maart Autocoureur Robin Frijns is in de vijfde race in de Formule E, het wereldkampioenschap van de elektrische sportwagens, alsnog op het podium beland. Hij schoof door van de vierde naar de derde plaats in de race in Hongkong nadat de aanvankelijke winnaar Sam Bird een tijdstraf van 5 seconden kreeg.