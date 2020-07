Mugello en Sotsji toegevoegd aan F1-kalender

Daarmee is de Formule 1-kalender uitgebreid naar tien races. De Grand Prix op Mugello is de eerste F1-race ooit op het thuiscircuit van Ferrari. De tweede race in Italië zal de boeken in gaan als de Grand Prix van Toscane.



Vanwege het coronavirus werd het F1-seizoen fors uitgesteld en zijn veel races nog onzeker. De organisatie van de Formule 1 verwacht 15 tot 18 races te kunnen organiseren. In de Duitse media gaan de geruchten dat er in oktober opnieuw een triple header wordt georganiseerd in Europa. Dan zou het Formule 1-circus op 11, 18 en 25 oktober de circuits van Hockenheim, Imola en het Portugese Portimao aandoen. De volgorde zou nog moeten worden bepaald.



De Grand Prix van Rusland wordt mogelijk de eerste race met publiek. De organisatie in Sotsji heeft de kaartverkoop opengesteld.