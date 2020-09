Mugello nieuw decor voor Formule 1: ‘Het wordt hard werken achter het stuur’

Track recordBij elke race op de Formule 1-kalender neemt AD Sportwereld het circuit onder de loep, belichten we de prestaties van Max Verstappen en kijken we naar hoe het er vorig jaar ging. Vandaag deel 9 van 2020: Mugello. Een nieuw decor voor de Formule 1, maar zeker geen onbekend terrein in de motorsport.

Door Arjan Schouten



Cijfers en feiten



Nieuw, onontgonnen terrein. En dat is al even geleden in de Formule 1. Waar met Vietnam en het herbouwde Zandvoort twee kakelverse afspraken op de oorspronkelijke kalender stonden, is vanwege corona en alle annuleringen Mugello nu onverwachts juist dé verrassing op de kalender van 2020. Na Monza, Imola en Pescara het vierde Italiaanse decor voor een Grand Prix. Thuiscircuit van eigenaar Ferrari, dat dit weekeinde in eigen huis de 1000ste race van de renstal in de Formule 1 viert met een auto in historische kleuren. L’Autodromo del Mugello is gelegen in Toscane op bijna 300 meter boven zeeniveau tussen Florence en Bologna. Het rondje is 5,2 kilometer lang, telt 15 medium-snelle tot snelle bochten en een recht stuk met start/finish van 1100 meter lang. Vooral bekend van de MotoGP, maar ook de brullende wagens van het DTM-circuits kwamen er geregeld.



Helemaal nieuw is het circuit ook weer niet voor alle Formule 1-coureurs. Ferrari heeft er vaak genoeg proefgedraaid en fotoshoots opgenomen. En genoeg coureurs van de huidige grid hebben er ook op jonge leeftijd in de Formule Renault al gereden, of later getest. ,,Dit circuit verdient een Grand Prix’’, riep Sebastian Vettel drie maanden terug al na een testsessie op Mugello, toen het seizoen nog moest beginnen en de kalender nog ongewis was. ,,Mugello is echt geweldig’’, vertelde Daniel Ricciardo, die er dertien jaar terug in de Formule Renault racete. ,,Het is zo’n snel, vloeiend rondje met een mooi ritme. Het wordt hard werken achter het stuur en iedereen gaat sowieso z’n nek voelen. Wat we van de zondag moeten verwachten, weet ik nog niet zo goed, maar het wordt sowieso geweldig met deze auto’s.’’

Volledig scherm Michael Schumacher in zijn Ferrari op het circuit van Mugello in 2005. © EPA

Wat verwacht Max Verstappen?

Volledig scherm © BSR Agency Een Formule 1-race heeft hij er net als de rest van het veld nog nooit gereden, maar helemaal nieuw is het asfalt ook weer niet voor Max Verstappen. In een vooruitblik op de website van zijn werkgever Red Bull Racing vertelde hij deze week dat hij er één keer geweest is. ,,Ik heb er nooit geracet, maar ik heb het circuit recentelijk wel mogen rijden en het is echt een geweldige baan. Vrij uniek, is nauwelijks te vergelijken met een ander circuit op de kalender. Het gaat heel snel zijn in een Formule 1-wagen en zwaar voor de banden’’, voorspelt Verstappen, die weinig inhaalacties verwacht. De Limburger is wel fan van een verrassend nieuw circuit. ,,Het wordt een nieuwe uitdaging om te zien hoe we gaan presteren zonder veel voorbereiding en kennis op het circuit. Een goede test voor teams én coureurs. We hebben veel simulatorwerk gedaan, maar de vrijdagtrainingen worden nu wel wat belangrijker met al het finetunen.’’

Wat gebeurde er zoal in Mugello?

Sinds de jaren ’90 is het dus een niet meer weg te denken locatie voor de MotoGP. Namens Ducati won Danilo Petrucci er vorig jaar nog voor eigen publiek, voor Marc Márquez en Andrea Dovizioso. Vooral Valentino Rossi (7 zeges) en Spanjaard Jorge Lopez (6) waren er extreem succesvol in de zwaarste motorklasse. Maar de geschiedenis van Mugello gaat veel verder terug, naar de jaren ’20 van de vorige eeuw, toen er in en om Mugello al op de openbare weg geracet werd. Het officieuze Formule 1-ronderecord staat op naam van Rubens Barichello. Hij stuurde in februari 2004 namens Ferrari zijn F2004 in 1.18,704 Mugello rond, met een gemiddelde snelheid van 239,9 kilometer per uur.

Volledig scherm © BSR Agency