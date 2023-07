Na eerste halfjaar van Formule 1-seizoen is duidelijk: Max Verstappen wordt wereldkampioen

Met video Daniel Ricciardo vooral blij dat hij race uit kon rijden: ‘Het ging veel beter dan ik had gedacht’

Daniel Ricciardo is na zijn rentree in de Formule 1 vooral blij dat hij de Grote Prijs van Hongarije heeft kunnen uitrijden. De Australische vervanger van de vorige week weggestuurde Nyck de Vries bij AlphaTauri werd al in de eerste bocht geraakt door Zhou Guanyu, waarop Ricciardo Alpine-coureurs Esteban Ocon en Pierre Gasly aantikte. Zij konden niet verder. ,,Zo vroeg uitvallen had voor mij het slechtst denkbare verloop van deze dag betekend”, zei Ricciardo bij Viaplay.