Na raketstart zag niemand ‘Maxito’ meer terug: ‘Wat een race, wat een tempo, wat een geweldige auto’

Pérez zat hele race in Texas zonder drinken: ‘Ik voelde mijn krachten wegvloeien’

Sergio Pérez beleefde in Texas naar eigen zeggen zijn zwaarste race ooit in de Formule 1. De Mexicaanse teamgenoot van Max Verstappen kreeg in zijn Red Bull-bolide te maken met een defect drinksysteem. ,,Ik kon dus vanaf ronde 1 al niet drinken. Dit was de zwaarste en langste race uit mijn carrière”, aldus Pérez, die desondanks op het podium eindigde in de Grote Prijs van de Verenigde Staten.

25 oktober