Natte training eindigt met schuivers Verstappen en Albon

In de slotminuten schakelden de nodige teams over op droogweerbanden, zo ook Red Bull. Voor de Oostenrijkse renstal eindigde de training in mineur. Eerst was het Verstappen die zijn wagen op softs achterstevoren zette in de naar Ayrton Senna vernoemde bochtencombinatie in de eerste sector. ,,Ik denk dat het toch nog wat te glad is”, zei de Limburger die zijn weg kon vervolgen. Dat gold niet voor teamgenoot Albon. De Thaise-Brit verloor toen hij nog op relatief lage snelheid lag de controle over zijn Red Bull en belandde in de bandenstapel. Omdat zijn wagen weggetakeld diende worden werd code rood van kracht en besloot de wedstrijdleiding dat er niet meer gereden werd.