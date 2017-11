Nederlander wint contract als tester van simulator bij McLaren

Doornbos: Ik ben wel blij om Kubica terug te zien in de F1

20 november Kogeltje rond is het nog niet, maar voor Ziggo Sport-analyticus Robert Doornbos is er geen twijfel meer: Robert Kubica keert in 2018 bij Williams na acht seizoenen terug in de Formule 1. De Pool raakte in 2010 zwaar geblesseerd bij een crash als rallyrijder.