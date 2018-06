Newey neemt het op voor Verstappen: 'Hij is hard voor zichzelf en slim genoeg'

,,Hij heeft nu een slechte periode doorgemaakt, maar Max is een geweldige coureur, bijzonder snel en op zeker moment schudt hij al die problemen van zich af en komt hij terug.'' Verstappen beleeft niet de beste periode in zijn racecarrière. Hij reed in de eerste zes races van dit jaar pas één keer naar het podium. Crashes met onder anderen teamgenoot Daniel Ricciardo en Sebastian Vettel van Ferrari leverden hem veel kritiek op van de buitenwacht. ,,We zijn allemaal mensen en die kritiek doet hem echt wel iets. Hij lijkt er misschien ongevoelig voor, maar hij heeft er wel degelijk over nagedacht en van geleerd. Hij is hard voor zichzelf en slim genoeg'', aldus Newey.

De Formule 1 is komende weekeinde voor de zevende grand prix van dit seizoen in het Canadese Montreal. Verstappen lijkt de kandidaat van Red Bull voor een goede eindklassering, want teamgenoot Ricciardo, die dit seizoen al twee races won, zal een gridstraf moeten incasseren. De Australiër moet volgens Newey een belangrijk onderdeel van de motor voor de derde keer vervangen en dat kost hem in ieder geval tien plaatsen in de startopstelling. Mogelijk moet hij nog verder naar achteren, omdat er ook nog twijfels zijn over een ander onderdeel.



Motorleverancier Renault brengt wel een 'upgrade' mee naar Canada. De bolides van Red Bull krijgen daardoor iets meer vermogen. Dat kan van pas komen op de lange rechte stukken op Circuit Gilles Villeneuve. ,,We hebben het over 1 procent en dat is omgerekend één tiende van een seconde per ronde. Waardevol, maar niet een doorbraak of zo'', aldus Newey.



Verstappen haalde vorig jaar de finish niet in Canada vanwege een probleem met de motor.