Niet Max, maar Beitske steelt de show in Assen

Door Arjan Schouten



De Red Bull-cap met het racenummer 33 op zijn hoofd doet anders vermoeden, maar autosportfan Hendrik Kloosterman is hier voor een vrouw. Met zijn broer Wietse is hij deze zaterdag vanuit het Friese Garyp afgezakt naar het TT Circuit van Assen om een Nederlandse raceheld in actie te zien. Niet Max, Nyck of Robin. Nee, de Friese broers Kloosterman zijn hier om hun favoriete Friezin Beitske door de Geert Timmer Bocht te zien vliegen. Beitske Visser, een ranke blondine van 24 jaar die in Assen vierde zal worden in haar race en daarna zal zeggen dat de eerste titel in de W Series met nog maar één race te gaan en dertien punten achterstand op de Britse Jamie Chadwick nog altijd mogelijk is.