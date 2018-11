‘Niet Ocon, maar Kubica naar Williams’

'Ocon zei met een grote grijns: Ik was sneller dan jij’

20:21 Max Verstappen verloor gisteren zijn zelfbeheersing toen hij verhaal wilde halen bij Esteban Ocon over de aanrijding tijdens de GP van Brazilië. ,,Ik wilde hem vragen hoe zoiets kan. Maar zijn eerste antwoord was: ‘Ik was sneller dan jij’ en dan met zo’n grote grijns… Hij zegt niet eens sorry voor wat er is gebeurd, maar reageert ‘andersom’.”