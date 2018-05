Nieuwe bandensoap: de complottheorieën van de Formule 1

Voor de leken onder ons: in de Formule 1 gebruiken teams allemaal dezelfde banden, fabrikant Pirelli levert per weekeinde drie types. Maar hoe de banden presteren verschilt per team. Zo krijgen het ene team de banden eerder op temperaturen en ondervinden zijn minder slijtage dan het andere team. En juist Mercedes had dit seizoen moeite met de banden. Tot enkele weken geleden bekend werd dat Pirelli de zogenaamde bandencompounds voor de races in Spanje, Groot-Britannië en Frankrijk veranderde met een 0,4 millimeter dunner loopvlak.



Mercedes-teambaas Tot Wolff ontkent alle vragen over een complot. En hij vertelde dat er nieuw asfalt op het circuit in Barcelona ligt, het er bovendien kouder was, wat de behoefte aan andere banden vergrootte en elk team had volgens Wolff zonder wisseling óók last gehad van blaarvorming op het rubber. ,,We lijken competitief te zijn wanneer de omgevingstemperatuur en baantemperatuur iets koeler zijn”, zei hij. ,,Ook de voorbije jaren was dat het geval.”