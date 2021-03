Nieuwe F1-auto Haas in Russische kleuren

Pitstop Podcast | ‘Een betere wereld begint bij jezelf, Lewis’

2 februari Het nieuwe Formule 1-seizoen start eind maart. Niet in Australië maar in Bahrein, op 28 maart. Tijd voor de F1-watchers van AD Sportwereld, Arjan Schouten en Rik Spekenbrink, om vooruit te blikken op het nieuwe seizoen in een nieuwe pitstop. De onderwerpen? Lewis Hamilton en zijn contract. De GP van Zandvoort met publiek in 2021? Het gevecht achter Red Bull en Mercedes. Zien we een vrouw in een F1-wagen? En de zin en onzin van de testdagen.