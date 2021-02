Nieuwe F1-baas wil coureurs als rolmodellen: ‘Lewis is een geweldige ambassadeur’

Nieuw bij Red Bull Pérez: Dit is het moment om te laten zien wat ik écht kan

20 januari Na een eerste kijkje in de keuken bij zijn nieuwe werkgever Red Bull Racing heeft Sergio Pérez nog meer zin in het komende Formule 1-seizoen. ,,Er wacht me een grote uitdaging naast Max, maar ik verheug me enorm op die samenwerking”