Nieuwe Formule 1-kijker? Roep op het juiste moment: ‘Doe een undercut, nu!’

Daar zit u dan, zondag voor de tv, als best wel nieuwe Max Verstappen-fan. U keek natuurlijk al wel eens naar zo’n Formule 1-race, maar dan vooral omdat anderen keken. Ervoor thuisblijven deed u niet. Maar nu, bij de bloedstollende apotheose van het wereldkampioenschap is er geen ontkomen meer aan Max-mania. Want op die verjaardag waar u zondagmiddag bent, is er geheid iemand die bezorgd vraagt: ‘Uhm, we gaan toch wel de tv aanzetten straks?’. Wat moet u weten als u onderdeel wil uitmaken van het nieuwe Oranje-gevoel?