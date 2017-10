Nieuwe kansen voor een podiumplek in Mexico

,,Die straf is ontzettend jammer, maar ik kan niet anders dan hartstikke tevreden zijn. We gingen echt heel hard. Net als in Japan en Maleisië”, zei de Nederlander meerdere keren, ook al kreeg hij vooral vragen over het feit dat hij voor zijn inhaalactie op Kimi Räikkönen werd bestraft en zo van het podium kukelde. De penalty van 5 seconden niet meegerekend gaf Verstappen slechts 11 seconden toe op winnaar Lewis Hamilton. En dan te bedenken dat hij startte vanaf plek 16 en de eerste 10 rondes druk was met het inhalen van langzamere rijders. Had hij per saldo harder gereden dan de Brit, en dus de race kunnen winnen als hij na een motorwissel geen gridstraf had opgelopen? We zullen het nooit weten. ,,Ik denk dat we de echte racepace van Lewis niet hebben gezien. Hij werd niet onder druk gezet”, zei Red Bull-teambaas Christian Horner. Hoe dan ook, Red Bull deed voor de derde race op rij niet onder voor de twee andere topteams Mercedes en Ferrari. Verstappen had daarbij een geluk bij een ongeluk: zijn kersverse motor bevat onderdelen voor volgend seizoen. Zonder dat het garanties geeft voor komend seizoen, is het wel weer een bewijs dat er bij Red Bull afgelopen maanden met succes is gewerkt aan de auto, en bij Renault aan de motor. Al zei Horner dat de nieuwe motor nauwelijks sneller is dan de vorige versie. ,,Amper meetbaar.”

Er was enige commotie over, want Daniel Ricciardo moest via de media horen dat zijn ploeggenoot Verstappen in Amerika een nieuwe krachtbron kreeg. Waarom wist hij dat niet? Volgens Horner was er niets om geheimzinnig over te doen, Verstappen was gewoon toe aan een nieuwe motor. ,,En we hopen nog steeds dat we bij Daniel niet hoeven in te grijpen, zodat hij ook in de komende drie grands prix geen gridstraf hoeft op te lopen.” Al was het uitvallen van de Australiër vroeg in de race met technische problemen afgelopen zondag wat dat betreft geen goed teken.



In Mexico liggen er nieuwe kansen voor een podiumplek. Zeker als het gaat om de snelheid van de ‘Bulls’ in de race, ziet het er goed uit. In de kwalificatie zijn Mercedes en Ferrari wellicht nog iets in het voordeel. Wat ook kan helpen voor Verstappen, is het kampioenschap. Als Lewis Hamilton bij de eerste vijf eindigt, is hij wereldkampioen. Hij zal de risico’s in de race tot een minimum beperken, ook al gaat dat wellicht tegen zijn natuur in. Sebastian Vettel zal zich hebben neergelegd bij het feit dat Ferrari nog minimaal een jaar langer op een wereldtitel. Beide ‘tweede’ coureurs, Valtteri Bottas en Kimi Räikkönen komen de laatste races minder uit de verf. Al met is voor Verstappen, op voorhand, een podiumplek een heel reëel doel in Mexico.