Nieuwe technische F1-regels uitgesteld tot 2022

Het nieuwe regelpakket in de Formule 1 dat zou gaan gelden vanaf 2021 wordt door de corona-crisis pas met een jaar vertraging in 2022 ingevoerd. De ‘budgetcap’ wordt echter wel volgend jaar al ingevoerd.

Door Arjan Schouten



De FIA, Formule 1 en alle tien de teams bereikten unaniem overeenstemming over het uitstel van de technische regels. Niet in 2021, maar pas in 2022 slaat de Formule 1 dus een nieuw hoofdstuk in qua regelgeving. Naar verluidt zou Ferrari als enige aanvankelijk dwars hebben gelegen, maar ook de Italianen stemden uiteindelijk in.

Vanwege de ook financieel onzekere situatie is afgesproken dat teams hun chassis voor 2020 ook in 2021 zullen gebruiken. Mogelijke ‘bevriezing’ van meer componenten wordt later nog besproken.



Het nieuwe financiële reglement, met daarin opgenomen dus de veelbesproken ‘budgetcap’ van 175 miljoen dollar, gaat wel al zoals gepland in 2021 in. Gesprekken over verdere manieren van kostenbesparingen blijven gevoerd worden.