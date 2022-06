Nieuwe wereldtitel voor Horner geen uitgemaakte zaak: ‘Deze auto past Max net niet helemaal perfect’

Door Rik Spekenbrink



Vijf uit zeven. Zonder de snelste auto te hebben, won Red Bull Racing het gros van de races die tot dusver zijn verreden. Voor het eerst in lange tijd heeft het team bovendien twee coureurs die zich – in elk geval voor nu – titelkandidaat mogen noemen. Waar teambaas Christian Horner (48) had ingecalculeerd dat Ferrari op een derde van het seizoen een stap verder zou zijn, staan de zaken er uitstekend voor. Logisch dat de Brit, die al zeventien jaar aan de knoppen zit bij Red Bull Racing, er in het teamonderkomen in Bakoe tevreden bij zit. Maar dit is de Formule 1, tijd om achterover te leunen is er niet, rustig is het nooit. Het ging de afgelopen weken bijvoorbeeld ook over in wiens voordeel de teamtactiek nu precies uitpakte. Het brengt ook weer uitdagingen met zich mee, twee ploeggenoten die behalve samen ook tegen elkaar strijden, zo leert de ervaring.