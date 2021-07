Noodweer zorgt ook voor flinke schade rondom Formule 1-circuit Spa

GP van Stiermarken Hamilton snelste in derde vrije training, Verstappen kan met vertrouwen naar kwalifica­tie

26 juni Max Verstappen was gisteren de snelste tijdens de eerste vrije training en tweede vrije training, maar de leider in de WK-stand is er vanmiddag niet in geslaagd om ook in de derde vrije training de snelste tijd te noteren. Lewis Hamilton was met een rondetijd van 1.04.369 de snelste. Om 15.00 uur begint op de Red Bull Ring de kwalificatie voor de Grand Prix van Stiermarken.