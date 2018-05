‘Nul polepositions, natuurlijk stoort Max dat’

Door Arjan Schouten



Red Bull Racing is dus als favoriet gebombardeerd door alles en iedereen. Terecht?

Jack Plooij ,,Ja, maar schakel de rode rakkers ook niet uit. Vergeet ze niet… De Ferrari’s waren hier vorig jaar natuurlijk nog heer en meester, dus ik ben benieuwd. Het chassis van de Red Bull is natuurlijk fantastisch, zeker Ricciardo heeft al heel mooie dingen laten zien hier. Dus ziet het er allemaal heel goed uit voor Red Bull. Maar goed, dat zag het er begin van dit seizoen ook uit, hè… Dus ik ben iets voorzichtiger geworden. Denk en hoop wel dat de strijd tussen Ferrari en Red Bull gaat. Wel leuk voor het kampioenschap als Mercedes even helemaal niet mee gaat doen.’'

Quote Laat iedereen maar denken dat ze niet meedoen. En dan: toet toet, boink boink. Jack Plooij Jan Lammers: ,,Ik behoud enige reserve. De constatering dat die RB14 heel goed gaat op korte circuits en bochten, die is juist. Op grond daarvan zou je kort door de bocht kunnen concluderen: Red Bull gaat goed op Monaco. Daar twijfel ik ook niet aan. Maar wat je niet moet vergeten is dat sommige teams in Barcelona bewust gekozen hebben om vol op snelle bochten en medium bochten te focussen. Dat kan meer met de set-up van de auto te maken hebben dan met een fundamenteel verschil. Dus Ferrari, Mercedes en ook McLaren verwacht ik in Monaco wel weer met focus op een andere set-up.’’

Maar is die vrees van Mercedes dan gegrond, dat ze hier helemaal niet mee gaan doen? Of toch wat overdreven?

Lammers: ,,Het is een beetje propaganda, politiek spel. Iedereen wil hier als underdog erin. Hoewel Red Bull ook wel de stoere weg kiest.’’



Plooij: ,,Dat is ook weer leuk wel, toch? Laat iedereen maar denken dat ze niet meedoen. En dan: toet toet, boink boink. Komen die Mercedessen weer. Die eerste zes auto’s, daar gaat het gewoon weer om, hoor. Ook hier.’’

Quote Red Bull op 1 en 2 in de race acht ik ook mogelijk. Jan Lammers Biedt Monaco de grootste kans voor Max Verstappen om dit jaar zijn eerste poleposition te halen?

Plooij: ,,Nee, wel de eerste. Er komen wel meer kansen. Bewezen is dat de mix van Red Bull en Max beter wordt als het jaar vordert, dus komen er nog wel een paar. Singapore. Misschien ook wel Oostenrijk, waar alles supergoed geregeld is voor Red Bull. Kan het ook zomaar gebeuren. Dat ie nog geen pole heeft, dat vindt hij toch wel een dingetje, hoor. Denk het toch wel.’’

Lammers: ,,Ik verwacht echt dat dit Max z’n eerste pole kan worden. Red Bull op 1 en 2 in de race acht ik ook mogelijk. Historisch gezien zal de rest dat alleen niet zomaar laten gebeuren. Ferrari en Mercedes, maar zelfs ook een team als Haas die hier historisch gezien toch goed voor de dag komen.’’