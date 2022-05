Nyck de Vries krijgt op een zéér interessant moment zijn kans om indruk te maken in de Formule 1

Verwarring bij Mercedes en Hamilton wil niets van kritiek weten: 'Ik heb het heel goed gedaan’

,,De auto is helemaal niet verbeterd", was Lewis Hamilton na de kwalificatie voor de Grand Prix van Miami duidelijk. ,,Hij is nog precies hetzelfde.” De Brit reed uiteindelijk naar P6, zijn ploeggenoot George Russell vloog er in Q2 al uit en start zondag vanaf de twaalfde plek.

8 mei