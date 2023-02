Nyck de Vries sluit testweek af met productieve ochtendsessie, Charles Leclerc het snelst

Na Max Verstappen heeft ook Nyck de Vries zijn testweek in Bahrein voltooid. De rookie van AlphaTauri werkte in de ochtendsessie meer rondes af dan wie dan ook (87) en richtte zich daarin op de lange runs. De tiende plek op de tijdenlijst, dik 7 tellen achter Charles Leclerc en P1, was dan ook nietszeggend.

Het team van Nyck de Vries was in de ochtendsessie niet geïnteresseerd in het rijden van ‘headline times’. AlphaTauri stuurde hem op pad met een zwaardere auto en de 28-jarige Nederlander gaf dan ook vele seconden toe op de mannen bovenaan de tijdenlijst. De Vries had gisteren aan het einde van de dag onder kwalificatieomstandigheden bovendien al een snellere run gedaan, waarmee hij vooruit kon richting de seizoenstart van volgende week. Hij werkte een aantal lange runs af en de rondeteller stopte op 87. De tiende plek zal AlphaTauri en De Vries zelf weinig tot geen zorgen baren.

Nyck de Vries voelt zich na drie testdagen in Bahrein klaar voor zijn eerste jaar als Formule 1-coureur. ,,We hebben hier drie goede dagen gehad en ik voel me goed", aldus de Nederlander. ,,Maar we realiseren ons ook dat er nog meer te doen is.” Lees hier zijn volledige reactie.

Met niet iedereen onder dezelfde omstandigheden in de auto en de teams die afwijkende programma’s afwerken, blijft het een beetje koffiedik kijken als het gaat om de daadwerkelijke verhoudingen tussen bijvoorbeeld Ferrari en Max Verstappen. Wat in ieder geval zeker is, is dat het nog een stukje harder ging dan op de vrijdag. Op nota bene zachtere banden was Charles Leclerc (1.31,024) bijna een halve seconde sneller dan George Russell (1.31,442). Dat zei dus misschien nog wel meer over waar Mercedes momenteel staat. Volgens Toto Wolff zat er gisteren “vergif in de auto” en is het niet realistisch om te denken dat zijn Britse rijdersduo volgende week meedoet om de winst.

Bekijk de snelste ronde van Leclerc

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Namens Red Bull Racing neemt Sergio Pérez de gehele slotdag voor zijn rekening in Sakhir. Het was de Mexicaan die al vroeg in de sessie een rode vlag triggerde toen hij een stukje tape op de baan achterliet. Heel lang duurde dit niet. Op de C3-band, één compound harder dan die waarop Leclerc zijn beste tijd klokte, kwam Pérez vervolgens tot op anderhalve seconde van de Ferrari. Hij zal de RB19 later op de dag nog wat meer naar zijn hand willen zetten, het eerste GP-weekend staat immers al bijna voor de deur.

Oscar Piastri zorgde met een spin ook nog voor wat opwinding op het Bahrain International Circuit. Schade hield hij daar niet aan over, in tegenstelling tot Valtteri Bottas die iets meer dan een uur voor tijd stilviel. Over de precieze aard van het probleem liet Alfa Romeo weinig los. Nadat de auto van het asfalt was getild en terug bij het team was, deden de Italiaanse manschappen er alles aan om het voertuig uit het zicht te houden.

Zo kwam er een abrupt einde aan de sessie van Bottas

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ondertussen blijft het team van McLaren voortkabbelen. Waar teambaas Zak Brown gisteren al erkende dat zijn renstal een aantal uitgezette doelen voor de start van 2023 niet gehaald heeft, kwamen er ook in de ochtendsessie weer wat zaken aan het licht. Zo was het team bezig met het tijdelijk versterken van de ‘front winglets’, zodat het de test ieder geval zou kunnen afmaken. Volgens de oranje brigade gaat het om een “minor issue” dat voor het daadwerkelijke GP-weekend van volgende week opgelost moet kunnen zijn. Piastri eindigde na 44 rondes als achtste en na de lunch is het weer de beurt aan Lando Norris.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.