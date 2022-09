Nyck de Vries vervangt Alex Albon en start meteen in top 10: ‘Was behoorlijk zenuwachtig’

Met videoNyck de Vries maakt morgen zijn debuut in een Grand Prix van de Formule 1. De coureur uit Sneek vervangt bij Williams in Monza de zieke Alex Albon, die kampt met een blindedarmontsteking. De Vries kwam gisteren nog in actie in de Aston Martin van Sebastian Vettel.

Het nieuws kwam dus daags nadat De Vries voor een ander team al in actie was gekomen in Monza. De 27-jarige Nederlander, onder contract bij Mercedes, reed de eerste vrije training in de Aston Martin van Sebastian Vettel. Na zijn optreden in die auto sprak hij zich al duidelijk uit over zijn ambities. ,,Ik geloof dat ik niet zou misstaan op deze grid en dat ik een kans verdien”, zei hij.

Volledig scherm © ANP Die kans krijgt hij nu dus bij Williams. De Vries kende de auto van Albon al een beetje omdat hij in Barcelona een vrije training voor het team had afgewerkt, maar op Monza kreeg hij maar een halfuur om zich voor te bereiden op de kwalificatie. Dat deed de 27-jarige coureur meer dan naar behoren, want in de kwalificatie bleef hij meteen teamgenoot Nicholas Latifi voor. Hij start zijn allereerste F1-race morgen in de top 10 van de grid.

,,Ik was vanochtend in de paddock club en kreeg een telefoontje dat ik zo snel mogelijk naar Mercedes moest komen", vertelde De Vries bij Viaplay over de gang van zaken deze zaterdag. ,,Daar werd ik doorgestuurd. Het was nog een beetje onzeker of ik ook daadwerkelijk mocht racen, maar ik moest me in ieder geval klaarmaken voor VT3. Tijdens de briefing kreeg ik het definitief te horen maar omdat ik me meteen moest gaan voorbereiden, heb ik het eigenlijk nog niet echt kunnen relativeren. Ik moet bekennen dat ik ook behoorlijk zenuwachtig was en heb ook helemaal niet kunnen eten door de drukte.”

Bekijk hoe De Vries in Q2 even blokkeerde

,,Over de kwalificatie ben ik niet helemaal tevreden”, gaat De Vries verder, ondanks zijn verdienstelijke prestatie. Aan het eind van het tweede kwalificatiegedeelte miste hij een bocht waardoor een verbetering niet meer mogelijk was. ,,We hebben hier en daar wat laten liggen, er zat nog meer potentie in. We hadden aan het begin van Q2 wat veranderingen doorgevoerd waar ik niet helemaal happy mee was en later kreeg ik het niet helemaal samen. In de laatste run drukte ik iets in op het stuur waardoor de rembalans 1,5% naar achteren ging. Daardoor verloor ik de achterkant in bocht 4, maar uiteindelijk moeten we niet te hard zijn voor onszelf en kunnen we tevreden zijn met dit resultaat.”

De voormalig wereldkampioen in de Formule 2 en de Formule E heeft in Monza dus het podium waar hij zo vurig van droomt. ,,Iedere jonge coureur droomt van de Formule 1 en ik zou liegen als ik zou zeggen dat dat niet voor mij geldt”, benadrukte hij gisteren.

Die droom komt nu dus in ieder geval voor even uit. En misschien komt zijn kans zelfs wel op het perfecte moment, nu silly season in volle gang is. Die term wordt in de Formule 1 gebruikt voor de periode in het jaar waarin er onzekerheid is over hoe de startgrid van een jaar later er precies uit komt te zien.

De eerste meters van De Vries in VT3

Er wordt momenteel veel gespeculeerd over de stoelendans bij de teams en de naam van De Vries komt regelmatig in die speculaties voor. ,,Mensen praten, we praten allemaal”, reageerde hij. ,,Maar ik ben niet degene die de driver line-up van de teams bepaalt. De tijd zal uitwijzen of ik er volgend jaar tussen sta.”

Pechvogel Albon, die kampt met een acute blindedarmontsteking, ondergaat later vandaag nog een operatie.

