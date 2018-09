Ocon vestigt hoop op Williams

De 22-jarige Ocon rijdt dit jaar voor Force India en presteerde tot dusver sterk met zeven keer een finish in de top tien, maar hij raakt aan het einde van dit seizoen wel zijn stoeltje kwijt. De Canadees Lance Stroll verhuist van Williams naar Force India, omdat diens steenrijke vader de renstal heeft opgekocht en daarmee behoed voor een faillissement.



,,Ik neem Lance niets kwalijk, hij is een van mijn beste vrienden. We werken allebei keihard om in de Formule 1 te kunnen racen, maar we hebben wel een andere achtergrond'', aldus Ocon, die vurig hoopt dat hij de vacante plek van Stroll bij Williams krijgt. De Fransman krijgt ondersteuning van Mercedes en dat kan helpen, want het Duitse autobedrijf levert de motoren aan de Britse renstal.