Officieel: Zandvoort naar 5 september, Vietnam ontbreekt op F1-kalender

Door Arjan Schouten

Voorlopig staan er 22 races op het jaarplan van 2021, in plaats van de eerder geplande 23. Door de eerste race in Vietnam is voorlopig een kruis gehaald, volgens Britse media vanwege ‘politieke problemen’. Volgens de BBC zou een official van de race in Hanoi gearresteerd zijn op verdenking van corrupte praktijken, maar dat is volgens de Vietnamese autoriteiten niet dé reden dat de race niet door kan gaan. Het land zou met de corona-epidemie, het herstel van een tyfoon en de aanstaande verkiezingen nu andere prioriteiten hebben. Een vervanger voor Vietnam is nog niet aangewezen, maar een extra race zou het aantal grands prix in 2021 alsnog naar een recordhoogte van 23 kunnen brengen.

Volledig scherm © Pool via REUTERS

Gestart wordt volgend seizoen wederom in Melbourne. Waar eerder dit jaar de eerste race nog in extremis werd afgeblazen na verschillende besmettingen in de paddock, hoopt de Australische organisatie op zondag 21 maart weer gewoon op een normale race mét publiek in Albert Park. Een week later wacht meteen de GP van Bahrein, om vervolgens na een weekend rust en een bezoek aan China af te zakken naar Europa.

In het rijtje voorjaarsraces (Spanje, Monaco, Azerbeidzjan) ontbreekt straks de terugkeer op Zandvoort. De Nederlandse Grand Prix heeft met succes een verzoek ingediend voor verplaatsing naar een slot na de zomervakantie, om zo meer kans te maken om mét publiek te mogen racen in de Hollandse duinen. De Dutch GP staat nu ingepland voor 5 september als middelste race in een ‘triple header’, tussen België en Italië. ,,Deze nieuwe darum vlak na de zomer heeft als voordeel dat dat de piek van de zomervakanties achter de rug is, dat de kans groot is dat het weer goed is en dat de corona-maatregelen dan beperkter zijn’’, aldus sportief directeur Jan Lammers.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Nachtrace

Opvallend is dat er liefst twee intensive ‘triple headers’ ingepland staan op de voorlopige kalender, waar teams en coureurs eerder toch vrij negatief over waren. Na België-Nederland-Italië wacht na slechtst één week rust meteen weer het trio Rusland-Singapore-Japan.

Nieuw op de kalender is zoals vorige week al aangekondigd de nachtrace in Jeddah. Saoedi-Arabië is op 28 november een nieuw decor voor de Formule 1, waar een week voor de slotrace in Abu Dhabi de voorlaatste afspraak wacht. Waar het circuit van Interlagos leek te moeten wijken voor een nieuwe race in Rio de Janeiro, staat Sao Paulo alsnog gewoon ingepland voor 2021. Wel is deze race op 14 november nog onder voorbehoud, omdat er nog geen nieuw akkoord is bereikt met de lokale promotors.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.