Olav Mol over rol in F1-game: ‘Ik heb wel ergens een easter egg verstopt’

Door Arjan Schouten



Op de doos van F1 2020 staan Max Verstappen en Charles Leclerc prominent afgebeeld. Daaronder staat op een gele sticker de naam van Olav Mol, die debuteert als Nederlandse commentator. Met voor het eerst ook de Grand Prix van Zandvoort opgenomen in het spel, wacht een volledig Nederlands feestje als de game op 10 juli verschijnt. ,,In Duitsland en Engeland is dit al vaker gebeurd, maar voor Nederland is dit de eerste keer’’, weet Mol, die zich vereerd voelt. ,,Zoiets als dit past me ook goed, ik vind het een logisch huwelijk. En eervol ook, ja. Ik vergelijk het maar met een nieuwe Cars-film die uitkomt. Dan kunnen ze uit allerlei stemmen kiezen, wat hier ook is gebeurd. Dat ik dan met die mensen tot een overeenkomst ben gekomen, vind ik heel tof.’’



Voor Mol is het allang geen nieuws meer. Weken is hij bezig geweest met alle teksten inspreken. ,,Voor de corona-tijd al en vervolgens ben ik doorgegaan in mijn eigen tijd en tempo thuis in mijn audio-studio. Wel fijn ook, want het moet zo ontzettend knap technisch in elkaar zitten, dat je zoveel in moet spreken. Van alleen de naam ‘Lewis Hamilton’ pakken ze al allerlei verschillende intonaties. Alles bij elkaar heb ik geloof ik 3580 audiofiles opgenomen, wat neerkomt op ruim 52.000 woorden. Dan heb je het dus over best een stevig boek.’’