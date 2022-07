Ongeloof na wanprestatie Ferrari in Frankrijk: ‘Hoogste tijd voor serieuze verandering’

update Ophef over seksis­tisch gedrag Max-fans, Mercedes nodigt lastigge­val­len vrouw uit

Diverse vrouwelijke bezoekers van de Formule 1-race in Oostenrijk doen hun beklag over het gedrag van de daar aanwezige, voornamelijk Nederlandse fans. Ook bij de organisatie zijn klachten binnengekomen. Coureurs en Formule 1-teams hebben hun afschuw uitgesproken over het gedrag.

11 juli