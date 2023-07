Ongenaakbare Max Verstappen heeft geen medelijden met concurrentie: ‘Het motiveert juist alleen maar meer’

Met videoMax Verstappen zal het wel saai vinden dat hij nu zo dominant is in de Formule 1, concludeerde vooral de Britse pers in Silverstone. Maar de ongenaakbare Nederlander toont geen greintje medelijden met zijn rivalen.