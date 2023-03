Onrust overheerst bij concurrenten Verstappen, bij Mercedes kunnen ze zich aan één ding vasthouden

Met het bord op schoot: op deze tijden komt Max Verstappen in actie bij de GP van Saoedi-Ara­bië

Na de zeges van Lewis Hamilton in 2021 en de overwinning van Max Verstappen vorig jaar strijkt het Formule 1-circus komend weekeinde voor de derde keer neer in Saoedi-Arabië. Het is de tweede grand prix van dit jaar. Pakt Verstappen zijn tweede zege van 2023 op het Jeddah Corniche Circuit? Op deze tijden komen de wereldkampioen en Nyck de Vries in actie.