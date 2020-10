Onvoorspelbare middag wacht op de koude Nürburgring

Door Arjan Schouten



Als de lichten vanmiddag één uur eerder dan normaal (14.10 uur) doven boven de Nürburgring, wacht een race die gerust onvoorspelbaar mag worden genoemd. Voor het eerst sinds 2013 is de Formule 1 weer op bezoek in de Eifel en aan een uitgebreide voorbereiding ontbrak het volledig, de laatste dagen. De complete vrijdag verregende, waarna gisteren alleen een uurtje afgetast kon worden, alvorens direct de kwalificatie wachtte.

Een degelijke ‘long run’ op racetempo? Geen team die er behoorlijk een af heeft kunnen werken. En daar komt het a-typische weer nog eens bij, want een Grand Prix in het westen van Europa halverwege oktober, ook dat is nieuw. Normaal zijn dit de weken dat het circus uitwijkt naar het warmere Amerika en Mexico. De temperatuur zal vanmiddag niet boven de 8 á 9 graden klimmen en er is zelfs een kans op regen. ,,Het wordt heel interessant wat die kou met de banden gaat doen. Hoe die zich gaan gedragen’’, keek Max Verstappen alvast vooruit naar de race.

Volledig scherm Valtteri Bottas start vanaf pole position. © AP

Hij rijdt als derde weg, achter beide Mercedessen. In een race vol vraagtekens, vanwege het gebrek aan recente data. In dat soort onvoorspelbare omstandigheden - winst in de tweede race op Silverstone waar met afwijkend zachter rubber werd gereden - bleek de Nederlander vaker sterk. ,,We naderen Mercedes’’, stelde hij al tevreden vast na een sterke kwalificatie, waarin hij even op weg leek naar pole position. ,,En doorgaans zitten we er in de race nog dichter op.’’

Teambaas Christian Horner noemt de omstandigheden uitdagend en de uitgangspositie van Red Bull Racing - Verstappen op P3, Alexander Albon op P5 - hoopgevend. ,,Het doel is vechten met Mercedes.’’

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Voor de tiende keer in zijn carrière start Valtteri Bottas van pole en de Fin denkt dus maar aan één ding. ,,Winst, dat is het enige doel. Dus hopelijk heb ik een goede start’’, aldus Bottas, die weet hoe essentieel een soepel vertrek is op de Nürburgring met meteen een listige knik naar rechts.

Maar daar begint het pas, want bandenmanagement en strategie gaan eveneens een enorme rol spelen, zeker met de winterse omstandigheden. De complete top-10 start op softs en volgens bandenleverancier Pirelli kunnen die het beste een tweestopper overwegen waarbij naar de mediums wordt gewisseld en in het slot weer terug naar de softs. Dat zou de snelste optie moeten zijn, maar geen team die het zeker weet zonder degelijke racesimulatie voorafgaand aan de race. En wat is die strategie nog waard als de safety car de baan op komt?

Quote Ik vind het wel leuk met wat minder oefening. Valtteri Bottas

Polesitter Bottas gaf al aan dat hij het allemaal ook wel weer mooi vindt, die onvoorspelbaarheid. ,,In normale weekenden wordt er voor mijn gevoel juist veel te veel geoefend. Iedereen vindt dan zijn optimale afstellingen, maar als er wat minder training zou zijn doen sommige teams het goed en sommige niet’’, aldus Bottas, die verheugd is dat er later dit jaar in Imola sowieso al geëxperimenteerd wordt met een tweedaags weekend. ,,Ik vind het wel leuk met wat minder oefening.’’

Volledig scherm Max Verstappen onder donkere wolken in actie op de Nürnburgring. © EPA