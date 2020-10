Ook middagtraining in de Eifel geschrapt, mist opnieuw spelbreker

Helikopters kunnen niet opstijgen Eerste training op Nürburg­ring afgelast vanwege regen en mist

12:21 De coureurs en teams van de Formule 1 hebben hun eerste sessie op de Nürburgring in zeven jaar verloren zien gaan. Door de regen en met name de mist konden de medische helikopters niet opstijgen in het geval van een ongeluk, en dus mocht de pitstraat niet geopend worden.