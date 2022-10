Ook na veiligstellen wereldtitel heeft Max Verstappen nog genoeg doelen voor dit seizoen

FIA bevestigt: Red Bull gaf iets te veel uit in Formule 1-seizoen 2021, straf nog niet duidelijk

Met een halve week vertraging onthulde de FIA vandaag wie de budgetlimiet over Formule 1-seizoen 2021 heeft overtreden. Red Bull Racing gaf iets meer uit dan de toegestane 145 miljoen dollar. Over eventuele straffen wordt pas later gecommuniceerd.

17:50