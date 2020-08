Ook op Spa is derde startplek hoogst haalbare voor Verstappen

In Q2 probeerde een aantal coureurs, onder wie de Nederlander, te ‘overleven’ op de medium band, om de race morgen daar op te kunnen starten. Hij slaagde in die missie, overigens net als de twee mannen voor hem. Voor Ferrari bleek Q2 het eindstation, om de sportieve malaise bij de Italianen nog maar eens te onderstrepen.



Verstappen was vrijdag in de tweede vrije training nog het snelst, maar had nooit de illusie gekoesterd de strijd met Hamilton op zaterdag aan te kunnen. In Q3 leek het voor hem zaak de derde plek veilig te stellen. Dat leek nog een aardige klus. Daniel Ricciardo wurmde zich in de eerste run tussen Bottas, die teleurstelde, en Verstappen. Maar in de laatste vliegende ronde stelde de Limburger orde op zaken. Hij naderde Bottas zelfs tot op een fractie en liep net de eerste startrij mis, tot zijn niet geringe frustratie, zo was meteen na afloop over de boordradio te horen.



De kans bestaat dat het morgen bij de race regent. Normaal niet ongunstig voor Verstappen, zou je denken. ,,Hopelijk kan de regen een rol gaan spelen, dat zou het voor iedereen wat moeilijker maken. En leuker vooral. Zeker als het nat is, is het hier altijd erg leuk rijden.”



