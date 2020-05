Ook ‘Schumi 4’ komt eraan: de naam is een zegen en een last

Racefamilies zijn er zo veel. Meer nog dan bij andere sporten lijkt de liefde voor snelheid genetisch bepaald. Je hebt de familie Fittipaldi en de Andretti's. Vader Keke en zoon Nico Rosberg, Jos en Max Verstappen, Nelson Piquet senior en junior. Bruno Senna, het neefje van. Maar misschien wel de meest tot de verbeelding sprekende racedynastie is de familie Schumacher. Michael en Ralf zijn de bekende namen, maar hun beider zonen zijn ook onderweg naar de racetop. Vanavond doen ze allebei mee aan de virtuele Grand Prix van Brazilië, de vierde race in dat digitale kampioenschap.



Van Mick hoorden we al vaker. Hij werd kampioen in de Formule 3 en reed vorig jaar in de Formule 2, de raceserie onder de koningsklasse. Ook dit jaar zou hij daarin uitkomen. Zijn neefje David (18) zou in de Formule 3 gaan debuteren als vaste rijder voor het Tsjechische team Charouz. Vorig jaar reed hij op het circuit van Sotsji al eens in die klasse. Logischerwijs houdt het coronavirus ook deze auto’s tot nader order in de garage. De virtuele competitie biedt uitkomst, twee Schumachers aan de start zorgen gegarandeerd voor aandacht.

Volledig scherm Mick Schumacher met de Ferrari waar zijn vader Michael in 2004 wereldkampioen mee werd © BSR Agency

Vloek

In de Duitse pers wordt David al ‘Schumi 4’ genoemd, of ‘Schumi II junior’. De jonge David werd door zijn vader op jonge leeftijd in de kart gezet, zoals veel (oud-)coureurs plegen te doen. Via de Formule 4 klom hij op. Over David Schumacher is nog vrij weinig bekend. Hij wordt in de luwte gehouden. Die wereldberoemde achternaam is namelijk zowel een zegen als een last. De jonge David kon natuurlijk een plekje bemachtigen bij het Formule 4-team van zijn vader. Geld zal ook geen rol spelen bij het najagen van zijn doel: de Formule 1. Maar onherroepelijk klonk ook de kritiek. Zo’n groot talent is hij niet, hij teert puur op zijn familienaam.

Diezelfde scepsis moet ook Mick zien te overwinnen. Ook hij wordt altijd vergeleken met zijn vader, met zeven titels recordkampioen en cijfermatig dus de beste coureur ooit. Maar dat talent is voor bijna niemand weggelegd. De druk op de schouders van de 21-jarige Mick is groot en lijkt soms verlammend te werken.

Datzelfde overkwam Ralf Schumacher in zijn debuutjaar in de Formule 1. Na de nodige tegenslag en rumoer leek zijn racecarrière in de kiem te smoren. Ralf toonde echter karakter en kwam uiteindelijk tot 180 starts en 6 overwinningen, allemaal voor Williams.

Volledig scherm David Schumacher op het podium na de Formule 4-race op de Nürburgring © BSR Agency

Michael en Ralf botsten vaak, zowel op als buiten de baan. Na de laatste onderlinge crash, in 2005, zei Ralf: ‘Michael heeft ze niet meer allemaal op een rijtje’. Maar zo vaak als ze ‘ruzie’ zouden hebben gehad, kwam ook het bericht dat de plooien waren gladgestreken. Ook al omdat ze lange tijd dezelfde manager hadden, Willi Weber. Ook over Michael Schumacher horen we zelden nog. Hij had eind 2013 een zwaar skiongeluk. Over zijn medische conditie wordt nauwelijks bericht. Zoon Mick praat af en toe met de pers, in strak georganiseerde sessies op het circuit. Daarbij is het not done de naam van zijn vader te noemen.

David Schumacher koestert dezelfde droom, maar staat aan het begin van zijn racecarrière. Eerst maar eens zien hoe hij het er vanavond in de simulator vanaf brengt. ,,Tot nu bleef het bij racen met vrienden met een gewoon controller in mijn handen. Maar ik heb me goed voorbereid en hoop competitief te zijn.”

