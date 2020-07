Op herhaling in Oostenrijk: Groundhog Day, maar dan met auto’s

F1-batt­le: Had Formule 1 meer moeten durven experimen­te­ren in dit toch al vreemde jaar?

10 juli Voorafgaand aan elke grand prix discussiëren de Formule 1-verslaggevers van AD Sportwereld over een actuele stelling. Vandaag deel 2: Arjan Schouten en Tim Engelen over de vraag of het een gemiste kans is dat Formule 1 in dit bijzondere jaar niet experimenteert met de kwalificatie-opzet en de startopstelling, zoals vooraf toch was besproken.