Op Silverstone gaat het even niet over Max Verstappen, maar over het raceteam van Brad Pitt en Lewis Hamilton

Met samenvatting Max Verstappen houdt zich bij vrije training in voor kwalifica­tie, maar zet toch nog snelste tijd neer

Max Verstappen is helemaal klaar voor de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk, die om 17.00 uur begint. De tweevoudig wereldkampioen hield zich lange tijd koest bij de vrije training, maar sloeg in de laatste minuut toch nog toe op de Red Bull Ring in Spielberg waar hij in 2018, 2019 en 2021 al won.