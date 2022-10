Op wereldtitel azende Max Verstappen verwacht dat regen GP van Japan kan opschudden

Honda en Red Bull halen banden aan

De band tussen Honda en Red Bull is verder aangehaald. Vanaf de komende GP van Japan prijkt het logo van Honda weer op de raceauto’s van Red Bull en zusterteam AlphaTauri. Sergio Pérez, afgelopen zondag winnaar van de GP van Singapore, neemt de rol van ambassadeur op zich van de jeugdopleiding die Honda is gestart op het circuit van Suzuka voor racetalenten van 15 tot en met 21 jaar.



Honda nam officieel aan het eind van 2021 afscheid als motorleverancier van Red Bull en AlphaTauri, maar de fabriek bleef wel betrokken bij het project van Red Bull om een eigen motor te ontwikkelen. Tot en met 2025 levert Honda de krachtbronnen, die de Formule 1-renstal in een eigen fabriek in het Engelse Milton Keynes onderhoudt en verder ontwikkelt. ,,Honda heeft gedurende ons partnerschap aanzienlijk geïnvesteerd in de hybride technologie. Dit heeft ervoor gezorgd dat we competitieve krachtbronnen hebben voor beide teams en daar zijn we het bedrijf dankbaar voor”, zegt teambaas Christian Horner van Red Bull.



,,We hebben een gezamenlijk doel om de komende drie jaar motoren te bouwen waarmee we zoveel mogelijk succes willen behalen. Om die reden zetten we het logo van Honda weer terug op de auto’s.”