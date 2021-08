Opnieuw een streep door Grand Prix van Japan: andere circuits tonen interesse

Internatio­na­le media gaan los op confronta­tie Verstappen vs Hamilton: ‘Je wist dat dit ging gebeuren’

19 juli Na de opzienbarende Grand Prix van Groot-Brittannië komen ook de internationale media opinies, reacties en analyses tekort om de crash én clash tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen te duiden. Wie was fout? Wat betekent dit voor het Formule 1-seizoen? De buitenlandse kranten raken er in elk geval niet over uitgepraat.