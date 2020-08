Opnieuw is ‘eenzame’ Verstappen slachtoffer van dominantie Mercedes: ‘Ik kon ze niet bijhouden’

Hamilton vreesde voor Silversto­ne-scenario in Spa

30 augustus Lewis Hamilton reed in de Grote Prijs van België majestueus naar zijn 89ste overwinning in de Formule 1, maar de zesvoudig wereldkampioen kneep hem in de laatste ronden. ,,Ik was aan het worstelen met mijn banden en ik was even bang voor een scenario als in Silverstone, maar gelukkig hielden de banden het en aan de finish bleek er toch nog aardig wat rubber over", zei de winnaar van de race op het circuit van Spa-Francorchamps.