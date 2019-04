Oppermachtig Mercedes zegeviert in China, Verstappen pakt vierde plek

Door Arjan Schouten



Nee, een hoogstaand spektakel was het niet in Sjanghai. Slechts één keer moest vanochtend naar het puntje van de stoel geschoven worden door de Chinese toeschouwers, toen Sebastian Vettel en Max Verstappen na twintig rondjes vochten voor een positie. Het was illustrerend voor de race dat juist dáár de spanning zat, want om de zege ging het niet. Mercedes was simpelweg te snel voor de rest van het veld in de duizendste race uit de Formule 1-geschiedenis. Afgevlagd door legende Alain Prost scoorden de Duitsers wéér een één-tweetje, met de zege voor Lewis Hamilton en Valtteri Bottas op twee.



Daarachter leken aanvankelijk drie mannen kans te maken op de laatste podiumplaats. Beide Ferrari’s en Verstappen. Dus nam Red Bull de regie in handen en haalde Verstappen als eerste van de topcoureurs binnen in ronde 18. Met Vettel reageerde Ferrari, waarna beiden op de harde band dus tot een gevecht kwamen. Binnendoor in bocht 14 stak Verstappen zijn RB15 langs de Duitser, die echter weer terug wist te kruisen. Even was er contact, maar beiden lieten elkaar leven.