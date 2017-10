Oppermachtige Verstappen wint Grand Prix van Mexico

Door Tim Engelen



Nadat Verstappen ongeschonden door de eerste bocht kwam, kon hij zorgeloos naar de overwinning rijden. Valtteri Bottas was niet bij machten om de Nederlander aan te vallen. Het enige punt van zorg was zoals altijd de Renault-motor. Op het zeer zware circuit van Mexico-Stad vielen vier van de zes wagens met een Franse krachtbron uit met problemen.



Verstappen kon door de superieure snelheid ten opzichte van de Mercedes van Bottas en de Ferrari van Kimi Räikkönen zich veroorloven om iets van snelheid terug te nemen én toch nog uit te lopen. Uiteindelijk bedroeg de voorsprong van Verstappen op Bottas zelfs twintig seconden.



Voor Verstappen was dit de beste manier om revanche te nemen na de in zijn ogen onterechte straf die hij in de Verenigde Staten kreeg opgelegd. ,,De auto was geweldig en na vorige week was dit het perfecte resultaat. De start was cruciaal. Daarna hoefde ik alleen nog maar op de banden te letten", vertelde een dolgelukkige Verstappen na afloop. ,,Dit was één van de makkelijkste races uit mijn carrière."



Nadat Vettel en Hamilton elkaar in de eerste bocht raakten, moesten de twee overgebleven titelkandidaten zich door het veld terug vechten. Vettel kwam nog terug tot op de vierde plek, maar de coureur van Ferrari moest minstens tweede worden om nog een miniscule kans te houden op het wereldkampioenschap.



Hamilton werd uiteindelijk nog negende, niet de manier waarop hij zijn vierde wereldtitel wilde vieren, maar wel voldoende voor de titel. De Mercedes-coureur werd daarmee de meest succesvolle Brit aller tijden en komt op gelijke hoogte met Alain Prost en Vettel. Alleen Juan Manuel Fangio (5) en Michael Schumacher (7) veroverden meer titels.