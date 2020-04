Oproep aan Zandvoorters: hijs de racevlag

Lana Lemmens, directeur van Zandvoort Marketing, verwacht dat veel inwoners gehoor geven aan de oproep die via Facebook en diverse appgroepen werd gedaan. ,,Veel Nederlanders hebben een rood-wit-blauwe vlag, Zandvoorters hebben óók een racevlag. Net als met Koningsdag voel je dat mensen toch behoefte hebben om het een beetje te vieren. Want geloof me, ik woon hier al mijn hele leven, Zandvoort smachtte echt naar de terugkeer van de Formule 1 na 35 jaar. En ook al gaat het niet door, we zijn niet minder trots.”

Lemmens stapte vanmiddag in de auto om nog eens tien finishvlaggen bij dorpsgenoten te bezorgen. ,,Op 14 mei 2019, de dag van het heuglijke nieuws, zag je die vlag ook overal hangen.” Vorige maand werd bekend dat de race op 3 mei niet door kan gaan. De kans dat er in 2020 nog een Grand Prix wordt verreden op het circuit in de duinen lijkt gering, zeker met publiek. Wel kwam de organisatie een contract voor drie seizoenen overeen.



Lemmens was de afgelopen acht maanden, ‘als het niet langer is’, met niets anders bezig dan de Dutch Grand Prix. ,,Dus toen bekend werd dat het niet doorging, ook al voelden we dat natuurlijk aankomen, heb ik wel wat traantjes weggepinkt. Vanaf vandaag zou Zandvoort vier dagen uitpuilen, met een muziekfestival en tal van activiteiten op en buiten het circuit. Nu moet ik mensen zelfs afraden naar ons mooie Zandvoort te komen. Logisch en terecht, maar nee, dit is geen leuke week.”