Oranjegekte in Oostenrijk

Verstappen niet tevreden over vrije trainingen

29 juni Max Verstappen komt snelheid tekort in de bochten van het Formule 1-circuit in Spielberg. Dat zei de coureur van Red Bull na de eerste twee trainingen voor de Grote Prijs van Oostenrijk komende zondag. ,,Het ging niet geweldig, we moeten de auto nog wat verbeteren'', meldde hij op Verstappen.nl.