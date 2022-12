Oude bekende van Charles Leclerc volgt Binotto op als teambaas Ferrari

Vasseur is een goede bekende van Ferrari-coureur Charles Leclerc. De Monegask maakte in 2018 namens Alfa Romeo-Sauber zijn debuut in de Formule 1, om een jaar later over te stappen naar Ferrari. Daar eindigde hij afgelopen seizoen achter Max Verstappen als tweede in de WK-stand. Eerder werkten de twee ook al samen in de Formule 3.