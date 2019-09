Oympisch Sotsji ademt nog steeds sport

Door Arjan Schouten



Grote kans dat uw verslaggever deze week niet droomt over scheurende auto’s, maar over klappende ijzers. Over oneindig schaatsgoud. Over dat bizarre schaatstoernooi van vijfenhalf jaar terug, waar maar eindeloos gouden medailles om Nederlandse nekken werden gehangen. Slapen mag ik deze week doen in een van de appartementen in het voormalige olympische dorp, waar in 2014 de atleten sliepen. Allemaal verkocht nu, of onderdeel van een hotel. Als ik ’s morgens de gordijnen open van het ruim bemeten appartement, kijk ik zo uit op de Adler Arena. Nu een tennisacademie en regelmatig het onderkomen van congressen, maar destijds de schaatsvloer waar goud gelijk stond aan oranje. Waar Sven Kramer, Stefan Groothuis, Michel Mulder, Jorien ter Mors, Jorrit Bergsma en Ireen Wüst warme herinneringen aan hebben.



Die olympische vibe, het is nog steeds wel een beetje aanwezig in Adler, nabij Sotsji. Overal door het stadje staan de vijf olympische ringen. En natuurlijk staat het complete olympische park nog te pronken met alle futuristische stadions en lichtshows. Max Verstappen en co. racen dit weekend om al die ijshallen en stadions heen. We herkennen Medal Plaza, de Adler Arena, de curlinghal, de olympische vlam en het grote Fisjt Stadion, waar destijds de openingsceremonie was. En naast de Adler Arena wordt ook het Bolsjoj IJspaleis niet vergeten.