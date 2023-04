Pech voor Gasly: Alpine vat vlam tijdens vrije training Azerbeidzjan

Max Verstappen verwacht ‘ietwat chaotisch’ Formule 1-weekend in Azerbeid­zjan: ‘Ik heb er zin in’

Max Verstappen is na een lange pauze blij dat hij weer mag racen. De tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1 én huidig leider in het kampioenschap rekent op een ‘ietwat chaotisch’ weekeinde bij de Grote Prijs van Azerbeidzjan.