‘Perfect gepositioneerde’ Max Verstappen moet ronde afbreken vanwege gebrek aan brandstof

Leclerc start vooraanZijn eerste kans op de titel start Max Verstappen morgen pas vanaf de achtste plaats in Singapore. De Limburger deed lang mee om de snelste plaats in Q3, maar brak een snelle ronde af en werd in zijn slotronde door het team vlak voor de finish naar de box gedirigeerd. De man op pole morgen in Singapore: zijn grootste overgebleven WK-concurrent Charles Leclerc.

Door Arjan Schouten



De eerste kwalificatie op Marina Bay Circuit sinds 2019 draaide uit op een bijzonder verraderlijke en een onvoorspelbare. Hele dag hoosbuien, tot anderhalf uur voor de kwalificatie, zorgden voor nat asfalt. Langzaam opdrogend wegdek, dus begonnen alle coureurs op intermediates. Slippertjes van Leclerc, Verstappen, van Magnussen, Albon, Hamilton, wie had er geen moeite mee? Maar waar iedereen uit de muur bleef in de eerste en een groot deel van de tweede sessie, durfden een aantal heren aan het einde van het tweede part de gok wel aan om de inters voor slicks te verruilen.

Volledig scherm © AP Sneller bleken die nog niet meteen, maar in Q3 vertrokken toch alle tien de mannen op de snelste banden voor een beslissende sessie om van te smullen. De een na de ander verbeterde de snelste tijd. Verstappen, Yuki Tsunoda, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Fernando Alonso. Kop over kop ging het, met voor iedereen momenten om te billenknijpen. Want nee, optimaal waren de omstandigheden in Singapore nog steeds niet, waar het glad bleef. Een mega-momentje had Verstappen halverwege de sessie, toen hij de achterkant van de RB18 net uit de muur hield. Zijn laatste ronde durfde Verstappen zelf af te breken, in het volledige besef dat alle focus moest op als laatste onder de zwartwit geblokte vlag doorkomen.

Aan het slot van een chaotische, tricky kwalificatie leek hij zo op weg naar pole, voor wat zijn kampioensrace kan worden. Maar nee, vlak voor het einde werd hij door zijn team naar binnen gedirigeerd en moest hij zijn ronde wederom afbreken. ,,What the f*ck? Waarom? Wat zijn we aan het doen, jongens?” foeterde Verstappen door de boordradio, terwijl ze hem aan de pitmuur tot rust probeerden te manen. ,,We leggen het straks wel uit”, werd de Nederlander verteld, die zo na een heel sterke kwalificatie met P8 naar zijn hotel moest vertrekken. Totaal onnodig. Uitleg zal spoedig volgen, maar het leek verdacht veel op een misrekening van het team, dat een gebrek aan overgebleven brandstof in de tank vreesde. Een blamage.

Volledig scherm © ANP / EPA

Tot overmaat van ramp belandde Charles Leclerc, zijn grootste overgebleven WK-concurrent ook nog eens op poleposition, zijn 18de. Voor Sergio Pérez op P2 en Lewis Hamilton op P3. Een uitslag waar niemand op rekende, want gaf Verstappen gas dan deed hij steeds mee voor pole, in alle omstandigheden. Niet dat hij de laatste weken nooit bewezen heeft dat hij niet van achterop de grid kan winnen, hij reed al van verder naar achteren naar de zege. Maar het maakt zijn titelklus in Singapore er morgen natuurlijk niet eenvoudiger op.

Teambaas Christian Horner gaf na afloop al snel tekst en uitleg over het naar binnen roepen van Verstappen. ,,We hadden de auto van benzine voorzien voor vijf rondes, maar omdat de baan zoveel sneller werd kregen we nog een extra rondje", aldus de Brit bij Viaplay. ,,Max zat perfect geplaatst, maar je moet een 'sample’ kunnen afleveren als je niet vanuit de pitstraat wilt starten. Het is de hardste call in de wereld, zeker als je tweeënhalve seconde onder je snelste tijd zit. Het is frustrerend, maar we hebben een snelle auto en Checo was fenomenaal.”

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

